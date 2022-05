Rola życia stała się przekleństwem. Uwierzyli w jego szaleństwo

Ray Liotta zmarł we śnie podczas pobytu w Dominikanie, gdzie pracował nad nowym filmem. Ogromna liczba wpisów hollywoodzkich gwiazd w mediach społecznościowych świadczy o tym, jak lubionym i cenionym był aktorem, kolegą z planu filmowego. Jennifer Lopez tak pożegnała Raya Liottę: "Był moim partnerem w serialu 'Uwikłana'. Pierwszą rzeczą, jaka przychodzi mi do głowy, jest to, że był tak bardzo miły dla moich dzieci. Ray był uosobieniem twardziela, pokruszonego i wrażliwego w środku… Myślę, że to właśnie sprawiło, że był tak fascynującym aktorem do oglądania".