"Jaram się swoją pracą". Olaf Lubaszenko i Jędrzej Hycnar o "Napadzie", pracy z bronią i kryminalnych historiach

- Gdybyśmy mieli grać autentyczne postaci ze świadomością, że są na świecie bliscy i ludzie, którzy pamiętają tamte zdarzenia, to byłoby ograniczające i emocjonalnie ryzykowne - mówi w rozmowie z WP Olaf Lubaszenko. Wraz z Jędrzejem Hycnarem opowiedzieli nam o tym, co widzów przyciąga do kryminalnych historii, jak wygląda praca z bronią na planie i czy kręci ich zawód, który uprawiają. - Ja się jaram cały czas swoją pracą. Nieustanne odnawianie gotowości na jaranie się. Każdy projekt to jest nowa postać, nowi ludzie i to już wystarczający powód, by się cieszyć swoją pracą - mówi Lubaszenko. Posłuchajcie.

