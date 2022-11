"Jednym głosem". Bo prawda jest najważniejsza. To one ujawniły aferę Harvey’a Weinsteina

Kreacje aktorskie Carey Mulligan i Zoe Kazan mogą przypominać role reporterów z oscarowego "Spotlight", jednak jest między nimi zasadnicza różnica. Filmowy reporter śledczy to zwykle jednostka w pełni oddana sprawie, przemawia przez nią złość, stres, frustracja. Ciągle krzyczy, biega, a cały świat jest przeciwko nim (co w znacznym stopniu pokrywa się z rzeczywistością). Tymczasem bohaterki "Jednym głosem" widzimy jako pełnokrwiste postaci: kobiety, które mają do ogarnięcia też dom, dzieci, mogą liczyć na wsparcie partnerów, kolegów z pracy. Mówią o tym, co je boli, czego się boją, o co chcą walczyć, ale niekiedy czują się bezsilne.