"Płakałam, gdy mnie gwałcił". Opisała, co robił jej producent

Newsom zeznała, że Weinstein zgwałcił ją podczas spotkania biznesowego. Spotkali się na festiwalu filmowym w Toronto. Weinstein zaprosił ją do swojego hotelowego pokoju, by "przedyskutować jej karierę". Producent miał chwilę z nią porozmawiać, po czym poszedł do łazienki. Wrócił, mając na sobie jedynie szlafrok. Nalegał, by Jennifer dotykała go, ale odmawiała. Miał powtarzać nazwiska topowych gwiazd Hollywood, które wypromował, które zawdzięczają mu karierę.