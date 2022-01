Koniec rewolucji. Ostatni gwóźdź do trumny wbito w grudniu

Poprzedni rok przejdzie do historii kina jako wyjątkowo ciekawy przypadek. Doszło w nim do swoistego zdarzenia dwóch odmiennych metod dystrybucji filmu – tradycyjnej, kinowej oraz hybrydowej. Co więksi pesymiści twierdzili, że to właśnie ten drugi model, w którym dana produkcja ma swoją premierę jednocześnie w kinach oraz na konkretnej platformie streamingowej, doprowadzi ostatecznie do końca ery kin.