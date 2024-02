Królowały na trybunach. Blake wyglądała jak milion dolarów

Chcemy czy nie, to od jakiegoś czasu żyjemy w erze Taylor Swift. Piosenkarka stała się jedną z najpopularniejszych artystek na świecie. Nie ma dnia, by amerykańskie media nie pisały o Taylor. A to nasiliło się, gdy odkryto, że piosenkarka spotka się z Travisem Kelce - legendą Super Bowl, zawodnikiem Kansas City Chiefs. Od miesięcy każde pojawienie się Taylor na meczu chłopaka futbolisty jest dokładnie rozpisywane przez media. Ba, można się było więc spodziewać, że finał Super Bowl, do którego dostali się zawodnicy Chiefs, również przyciągnie ogromną uwagę na to, jak będzie wyglądała Taylor.