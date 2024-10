Kulej – pięściarz-legenda i kobieta w jego w cieniu. Kulisy powstawania wyczekiwanego filmu

Po zrobieniu kawy usiedliśmy i pani Helena zwróciła się do mnie: "No to co, panie Rafale, robimy film o tym draniu?". Wtedy już wiedziałem, że to nie będzie mozolne przebijanie się przez zasieki rodzinnych tajemnic, jedynie przez oczywiste ograniczenia związane z pamięcią. W kolejnych latach pani Helena udzielała już wywiadów o Jurku, ale kręciły się wokół tych samych anegdot, historii. Sztuką było przebić się przez to i odkryć coś nowego, głębszego, schowanego pod warstwą sławy. W dodatku coś, co jest filmowe. Było kilka takich momentów, kiedy poczułem, że to na pewno może stanowić część ekranowej historii.