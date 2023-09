"Lęk" i samobójstwo wspomagane. W drodze po godność

Każda z sióstr ma inne podejście do tej podróży. Dla Małgorzaty to przede wszystkim możliwość uwolnienia się od nowotworu, który sieje pustoszenie w jej organizmie. Odbiera siłę i godność. Obie wiedzą, jaki finał będzie miała ta choroba. Straciły już matkę. A sytuacja Małgorzaty wygląda jeszcze gorzej. Ale Łucja nie traci nadziei. W trasie wymyśla coraz to różne sytuacje, które mają odwlec w czasie dotarcie do kliniki. Jest wzruszająco, ale w "Lęku" jest też sporo zaskakujących scen, które rozładowują napięcie.