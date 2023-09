Leszek Lichota broni filmu Agnieszki Holland. "To jest podłe, a przede wszystkim niebezpieczne"

- Z przykrością obserwuję tę sytuację. Uważam, że to, co dzieje się wokół filmu Agnieszki Holland, jest podłe, a przede wszystkim niebezpieczne. W pokiereszowanych ludziach budzi niezdrowe emocje i może się to skończyć tragicznie. Podłe jest również odczłowieczanie ludzi, którzy chcą zobaczyć film i skonfrontować go ze swoim sumieniem - skomentował aktor.