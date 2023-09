Ruszyła prawna batalia między Agnieszką Holland a Zbigniewem Ziobro. Producent "Zielonej granicy" zdradza dalsze plany reżyserki

- Zbigniew Ziobro powiedział niedawno, że nawet jeżeli sąd mu nakaże przeprosiny, to on nie przeprosi, bo dla niego sądy się nie liczą, liczy się tylko Sąd Ostateczny. [...] Jeżeli jest coś takiego poza naszą rzeczywistością, co osądzi nasze występki, nasze dobre uczynki, to obawiam się, że pan prokurator słabo wypadnie - stwierdziła w poniedziałkowej "Kropce nad i".