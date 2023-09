Netflix zmasakrował "Znachora"? Największe zaskoczenie roku

W przeciwieństwie do Anny Dymnej z filmu z 1981 r., Marysia w wykonaniu Marii Kowalskiej to bardzo wygadana i zaradna dziewczyna, która przejmuje się losem robotników z tartaku i zasuwa w karczmie u Żyda, by zarobić na studia medyczne. Ewidentnie została napisana w kluczu feministycznym. To akurat jest zgodne z założeniami Netfliksa, ale wiemy, że nie zawsze wychodzi mu to na dobre (patrzcie "Pan samochodzik i templariusze"). Odnoszę jednak wrażenie, że w przypadku "Znachora" nie była to zła decyzja - Marysia jest o wiele ciekawsza pod kątem dramaturgicznym od swojej poprzedniczki, choć mogłaby być mniej wyidealizowana.