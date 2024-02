Marcin Dorociński zwrócił się do Bartłomieja Sienkiewicza. Jasno wyraził swoje oczekiwania

"To jest Henryk Sienkiewicz. Nasza duma narodowa, nasz Noblista, autor wzruszeń wielu pokoleń Polaków. Jego bohaterowie żyją do dziś z nami, ich powiedzenia przeszły do życia codziennego, pochylamy się nad ich losami i kibicujemy ze wszystkim sił. Opłakujemy, kiedy przegrywają i świętujemy, kiedy wygrywają. Oglądanie sienkiewiczowskiej trylogii to rytuał wielu rodzin w Polsce. Gdyby Henryk Sienkiewicz żył dzisiaj - pewnie sprzedawałby prawa do swoich książek platformom streamingowym, a jego nowe ‘Quo Vadis’ oglądaliby ludzie na całym świecie".