Najbardziej oczekiwany film nie tylko tego roku. Było warto odliczać do premiery "Gladiatora 2" [RECENZJA]

Głównym bohaterem produkcji jest Hano (w tej roli Paul Mescal), który podobnie jak Maximus (Russel Crowe) 20 lat wcześniej, w jeden dzień traci wszystko co kochał i co było dla niego ważne. Trafia do niewoli, a następnie staje się gladiatorem. Przyświeca mu tylko jeden cel - zemsta na tych, którzy odebrali mu szczęśliwe życie. Narzędziami do walki są dla niego siła i honor. Szybko okaże się jednak, że tam gdzie rządzą pieniądze i przemoc, trudno o wzniosłe hasła i ideały.