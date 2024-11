"Brutalny spektakl". Nowy "Gladiator" rozkłada widzów na łopatki

Przypomnijmy, że gdy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Ridley Scott nakręci nową odsłonę "Gladiatora", nie wszyscy byli z tego zadowoleni. Tak to już jest, gdy rusza się prawdziwego klasyka popkultury. Ba, gdy w sieci pojawił się pierwszy zwiastun, doszło do zjawiska tzw. review bombingu, czyli mnożyły się niepochlebne komentarze o produkcji, której wtedy jeszcze nikt nie widział. Wszystko po to, by zdyskredytować film. Część widzów jest już po pierwszych pokazach "Gladiatora 2". Krytycy są zachwyceni, ale to nie oznacza, że nie pojawia się trochę dziegciu.