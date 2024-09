Reżyser "Gladiatora 2" o nieobecności Russela Crowe na planie. "On nie żyje"

W jednym z najnowszych wywiadów Crowe odniósł się do roli, która przyniosła mu Oscara i sławę. - Na pewno czuję się trochę nieswojo, że kręcą kolejny film, bo oczywiście nie ma mnie przy tym projekcie i nie mam wpływu na to, co zostanie zrobione. Kilka razy usłyszałem: "Nie, nie, nie, ta opowieść nie dotyczy mojego bohatera". Nic nie mogłem na to poradzić. To już nie moje miejsce, jestem sześć stóp pod ziemią. Ale z niecierpliwością czekam, co z tego wyjdzie.