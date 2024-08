Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane już na półmetku

Filmowe wieczory w 7 cyklach tematycznych

W drugiej połowie wakacji podczas 70 seansów zostanie wyświetlone ponad 30 tytułów. Wśród nich m.in.: "Barbie", "Kiler", "Batman - Mroczny rycerz", "Aftersun", "Joker", "Legalna blondynka", "La La Land" i "Elvis". Repertuar festiwalu został tradycyjnie podzielony na dni tematyczne, z których aż trzy - wtorki, czwartki i niedziele - odbywają się pod patronatem Banku BNP Paribas. "Oscarowym piątkom" patronują marki NEONAIL i NEO MAKE UP, które - dbając o hollywoodzki look widzów – zapraszają w każdy piątek do Beauty Corner w kawiarni festiwalowej. Na szczęśliwców czekają vouchery rabatowe oraz niespodzianki na leżakach kinowych. W sobotnie wieczory na ekranach pojawiają się "Filmowe Hity Max" z najlepszym kinem rozrywkowym, dostępnym na co dzień w nowym serwisie streamingowym Max. Natomiast we wszystkie poniedziałki wakacji festiwal zaprasza całe rodziny na "Kino familijne".