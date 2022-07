Najdroższy film w historii Netfliksa. Nie róbcie sobie nadziei

Tytułowy "Gray Man" to Court Gentry (w tej roli Ryan Gosling), który trafił do więzienia za morderstwo. Dostaje nowe życie, bo CIA zwerbowało go do swojej tajnej grupy agentów, którzy nie cofną się przed niczym, by wypełnić narzucone im rozkazy. Court staje się maszyną do zabijania na smyczy CIA - Sierra Six. Pewnego rozświetlonego fajerwerkami wieczora ma zabić mężczyznę, który okazuje się być dawnym agentem CIA, działającym kiedyś na tych samych zasadach co Court. Kolega po fachu przekazuje mu pewien przedmiot z danymi obciążającymi szefa z CIA (Rege-Jean Page). Tu zaczyna się wyścig po świecie.