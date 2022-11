"Naked Gardens". Żyją na golasa. Mają w tym swój cel

Z drugiej strony problemem bohaterów dokumentu jest okazjonalny powrót do "cywilizowanego świata". Gdy muszą założyć ubrania, zetknąć się z większą grupą ludzi, znów czują się obciążeni społeczną oceną. To sprawia, że niektórzy nie wyobrażają już sobie życia poza ośrodkiem. Jednak nie zawsze jest to takie proste, przecież dzieci muszą uczęszczać do szkół, dorośli dojeżdżać do pracy. Pogodzenie tych dwóch światów bywa karkołomnym wyzwaniem, dlatego eksperyment z nudyzmem dla części osób pozostaje tylko chwilową przygodą.