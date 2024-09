Netflix szykuje hicior? Kulig i Kulesza znowu razem

"Ida" Pawła Pawlikowskiego z 2013 r. to niejedyna wspólna produkcja Joanny Kulig i Agaty Kuleszy. Aktorki spotkały się również na planie "Zimnej wojny", serialu "Pułapka" TVN czy filmu "Les Innocentes", które w polskiej dystrybucji oglądano pod tytułem "Niewinne". To była mocna historia o zgwałconych przez żołnierzy Armii Czerwonej zakonnicach, które muszą ukrywać przed światem swoje tajemnice. Tym razem zaś Kulesza i Kulig opowiedzą prawdziwą historią epidemii ołowicy w latach 70. wśród dzieci z katowickich Szopienic.

Widzowie przeniosą się do lat 70., na Górny Śląsk. To tu, w realiach robotniczego regionu, splotą się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja lekarki granej przez Kulig.

- Historia epidemii ołowicy wśród śląskich dzieci i bohaterskiej postawy dr Wadowskiej-Król jest na Górnym Śląsku żywa w naszej zbiorowej pamięci. Teraz pora, by przybliżyć ją całej Polsce. W końcu sytuacja, w której to jednostka w słusznej sprawie sprzeciwia się całemu aparatowi władzy to coś, z czym wciąż mamy do czynienia, w wielu miejscach na świecie. Opowieści takie jak "Ołowiane dzieci" niosą uniwersalny przekaz o słuszności, ale też osobistej cenie walki o prawdę i sprawiedliwość - opowiada reżyser.