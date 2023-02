Nicolas Cage w roli życia. Jeszcze niedawno groziło mu więzienie

Co więcej, stał się nie tylko bankrutem, ale także osobą zadłużoną, której groziło więzienie. Cage "zapominał" bowiem o konieczności płacenia podatków. W pewnym momencie jego zaległe zobowiązania wobec skarbówki wynosiły ponad 6 mln dolarów z tytułu niezapłaconych podatków od nieruchomości. Aktor za wszystko obwinił swojego księgowego, mówiąc, że "to on go posłał na ścieżkę prowadzącą do ruiny finansowej".