Nie chce mieć dzieci. "Ja na swój sposób je wręcz kocham"

Tak. I w żaden sposób nie chciał zaakceptować mojej decyzji, że nie chcę go mieć. Kiedy powiedziałam wreszcie wyraźnie i wprost - nie będę matką twojego dziecka - klamka zapadła, nie mogliśmy być już razem. Zresztą nie chodziło tylko o to. To był dla mnie znacznie szerszy problem, niż tylko samo dziecko. W pewnym momencie poczułam, że przestałam dla niego być osobą, a stałam się narzędziem do realizacji życiowej misji, którą narzuca społeczeństwo. Czułam się trochę jak aparat do wykonania pewnej fizjologiczno-społecznej operacji. To było dla mnie nie do zniesienia.