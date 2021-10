Na seansie ludzie mdleli. Mocny film o aborcji szokuje i oburza

Kontrowersje napędzają famę "Zdarzyło się", który to film rozpoczął swój pochód festiwalowy. Co ciekawe, pokazywany jest nawet w miejscach, gdzie temat aborcji praktycznie nie istnieje w debacie publicznej - już za kilka dni obraz będzie miał swoją egipską premierę na 5. El Gouna Film Festival. Jest też pewne, że trafi do polskich kin, bo prawa do tytuły kupił polski dystrybutor - firma Aurora Films. Na razie wiemy, że na ekranach zobaczymy go najwcześniej w 2022 roku, ale dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Już możemy się natomiast spodziewać, że film wywoła sprzeciw polskich obrońców życia, którzy nie dostrzegą zapewne jego walorów artystycznych.