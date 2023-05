"Czwartek". Podjęła trudną decyzję o aborcji. Przed tym wyborem stoi wiele kobiet

- Niezależnie od samych przepisów antyaborcyjnych, od razu uderzył mnie ogromny kontrast w kulturze wokół macierzyństwa, szczególnie jeśli chodzi o podejście do wyboru. (...) W miarę jak zagłębiałam się w temat i rozmawiałam z coraz większą liczbą Polek, zaczęłam rozumieć, jak nierozerwalne są kwestie macierzyństwa i aborcji. Muszę przyznać, że niesamowicie wzruszające i inspirujące było obserwowanie, gdy Polki wyszły na ulice i walczyły o ochronę swojego prawa do wyboru. Ale to samo w sobie mnie nie zdziwiło, bo uważam, że Polska to kraj z historią przesiąkniętą uciskiem i powstaniami, a to jest właśnie najbardziej współczesny przykład takiej postawy - mówi Bren Cukier w rozmowie z Wirtualną Polską.