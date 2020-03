Nie trzeba chodzić do kina na najnowsze filmy. Trafią prosto do sieci

Zamknięte kina to koszmar przemysłu filmowego, który znajduje się obecnie w fatalnej sytuacji. Universal znalazł zaskakujące rozwiązanie i nie wykluczone, że kolejni dystrybutorzy pójdą jego śladem.



Miniony weekend był najgorszym od ponad 20 latnajgorszym od ponad 20 lat, jeśli chodzi o wyniki w amerykańskim box office. Strach przed koronawirusem sparaliżował branżę rozrywkową i trzeba się liczyć z tym, że Hollywood odnotuje do końca roku wielomiliardowe straty. Bez premier kinowych nie ma szans na dobre wyniki sprzedażowe. Universal wziął to pod uwagę i postanowił wypuścić swoje najnowsze produkcje prosto do dystrybucji cyfrowej (VOD), by każdy mógł je obejrzeć we własnym domu. Oczywiście po uiszczeniu opłaty.