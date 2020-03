"Bloodshot": Klęska, której nie tłumaczy nawet koronawirus

Vin Diesel pociągnął na dno kolejną hollywoodzką produkcję. Tak źle jeszcze jednak nie było. ”Bloodshot” w czasie premierowego weekendu zarobił w amerykańskich kinach zaledwie 9,3 mln dol. To nie wyłącznie efekt koronawirusa. Winę ponosi także zgrana do granic możliwości formuła stosowana w filmach akcji.

Tytułem wstępu. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wszystkie kina wciąż pozostają otwarte. Nie da się już jednak nie zauważyć znacznego spadku widowni. W ubiegłym roku podczas trzeciego weekendu marca utarg ze sprzedaży biletów wyniósł 140 mln dol. Podczas minionego weekendu wpływy sięgnęły zaledwie 60 mln dol. Różnica nie pozostawia wątpliwości, że pandemia bardzo mocno uderzyła także w amerykański przemysł kinowy. Wg statystyk, był to najgorszy dla branży filmowej weekend od 22 lat.

Tak czy inaczej, wiele wskazuje jednak na to, że kina za oceanem wkrótce i tak zostaną zamknięte, a premiery minionego weekendu mogą być ostatnimi w tym miesiącu, a może nawet tej zimy i wiosny.

Ponad 70-procentowe spadki

"Bloodshot" w ciągu trzech pierwszych dni wyświetlania zarobił jedynie 9,3 mln dol. Fatalny rezultat, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że mamy tutaj do czynienia z ekranizacją komiksu. Wiadomo, że amerykańscy widzowie mają wyjątkową słabość do tego typu produkcji. Nie jest więc łatwo odszukać w pamięci tytułów innych filmów opartych na komiksie, które w Stanach sprzedały się aż tak słabo. Nawet spektakularne swego czasu finansowe klapy "Kobiety-Kota" (2004) czy "Elektry" (2005) zgromadziły na starcie dwa razy więcej widzów niż najnowsza adaptacja komiksu. Podobną klęskę co "Bloodshot" (spośród komiksowych produkcji dużych wytwórni) poniósł chyba tylko "Spirit – Duch miasta" z 2008 roku.