Kosztował 200 mln dol. Kinowy przebój można obejrzeć dziś wieczorem

Natomiast ofiara z krwi, jaką ponieśli polscy żołnierze, by zaspokoić ambicje Napoleona Bonaparte, była ogromna. Księstwo Warszawskie do ataku cesarza na Rosję wystawiło ponad 100 tys. osób pod bronią. Polacy brali udział we wszystkich większych bitwach: walczyli o Smoleńsk, Grodno, pod Borodino, pierwsi wkroczyli do Moskwy. Jednak, jak wiemy, kampania zakończyła się klęską i z moskiewskiej wyprawy wróciła garstka polskich żołnierzy.