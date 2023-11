Nie żyje Pat E. Johnson. Wymyślił najsłynniejszy kopniak w kinie

Pat E. Johnson był kaskaderem i koordynatorem walk w wielu hollywoodzkich filmach m.in. w "Wojowniczych żółwiach ninja", "Mortal Kombat", "Batman i Robin". Jego specjalnością było Tang Soo Do, koreańska odmiana karate, której nauczył się w Korei, gdzie na początku lat 60. służył w armii amerykańskiej jako kapelan. Po nabożeństwach ćwiczył razem z innym żołnierzem Chuckiem Norrisem. Czarny pas zdobył w 13 miesięcy. Po przejściu "do cywila" Johnson przeniósł się do Los Angeles i został instruktorem w jednej ze szkół prowadzonej przez sławnego kolegę.