"Nigdy nawet o tym nie marzyłem". Daniel Jaroszek nakręcił poruszający film o ks. Kaczkowskim

Gdy pierwszy raz zadzwonił do mnie Robert Kijak, rozłączyłem się, bo myślałem, że to żart. Bo kto normalny dzwoni do chłopaka z reklamy i proponuje mu reżyserię tak ważnego filmu? Ale producent był uparty, zadzwonił jeszcze raz, wysłał mi scenariusz. I choć nie czułem się na siłach, żeby brać się za taki projekt, to przeczytałem scenariusz jednym tchem w środku nocy i już nie mogłem zasnąć. Ta historia totalnie mnie pochłonęła, zacząłem szukać informacji o ks. Janie, napisałem 16 stron uwag do scenariusza i wtedy spojrzałem na zegarek. Wybiła 7:00, mówię sobie: jeszcze nie pisz maila, za wcześnie. Wytrzymałem do 7:30 i napisałem do Roberta, że jest to film, który bardzo chciałbym zrobić i wiem, jak opowiedzieć tę historię, aby nie była klasycznym dramatem.