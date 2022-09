Filmowy galimatias. Tak nierównej edycji festiwalu w Gdyni nie było od dawna

Do Gdyni przyjechało kilka produkcji docenionych już zagranicą. Wśród nich znalazł się polski kandydat do Oscara "IO" Jerzego Skolimowskiego, który zdobył Nagrodę Jury w Cannes. Jednak na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych produkcja przeszła bez echa, co najwyżej w kuluarowych rozmowach przewijał się wątek utrudnionego dotarcia do amerykańskiej Akademii z tak nieszablonową historią.