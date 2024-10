Nowe polskie produkcje na platformie Max! Zobacz, co wciągnie cię w długie jesienne wieczory

Jednym z największych hitów na platformie Max jest "Skazana" z Agatą Kuleszą w roli głównej. Popularna produkcja doczekała się czterech sezonów, a nawet spin-offu wokół wątku jednej z bohaterek, serialu "Pati" z Olą Adamską. "Skazana" to wciągająca historia o szanowanej sędzi Alicji Mazur (dla wielu polskich widzów to właśnie ulubiona rola Kuleszy), która pewnego dnia zostaje oskarżona i skazana za zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, a tam czekają na nią kobiety, które sama kiedyś wysłała za kratki. Cel? Przetrwać w tych ekstremalnych warunkach, by zemścić się na tych, którzy złamali jej życie.