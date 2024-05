Nowy akcyjniak Netfliksa. Jennifer Lopez ratuje świat. Efekt?

Co potem? Potem pojawia się w końcu Jennifer Lopez. Jej Atlas Shephard jest agentką specjalną ds. walki z terrorystami AI. Jej misją jest wyśledzenie Harlanda, z którym ma prywatny zatarg. Prywaty z resztą w tej sprawie jest więcej. Dumni, niezrażeni masakrą dokonaną przez roboty ludzie wykorzystują do walki z AI neurotransmiter zaprojektowany przez matkę Altas. To samo urządzenie doprowadziło do tego, że Harlan mógł się przeprogramować. Atlas chce dołączyć do ekipy specjalnej, która ma za zadanie zatrzymać terrorystę na innej planecie, wykorzystując przy tym mnóstwo zaawansowanej technologii. Wyjątkowo szybko przekonują się, że poza dumą, to nic nie mają.