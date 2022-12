Odszedł legendarny chuligan z Gdyni. Dlaczego ludzie dobrze go wspominają?

Darek Komisarczuk widzi to tak: - Gdy założyliśmy drużynę, okazało się, że rugby nie jest wcale takie proste. Ale Zbychu coraz bardziej to czuł. Grał w pierwszej linii, na filarze. Zaczęliśmy zdobywać medale. Zakochał się w tej dyscyplinie. Młodych ludzi, którzy znudzeni chodzili po osiedlu, szukając zaczepki, ściągał na treningi. Nie wiadomo, co by się tymi ludźmi stało – może skończyliby w więzieniu? A tak, dzięki rugby, ułożyli sobie życie inaczej i mają dziś co wspominać.