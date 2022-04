Okazał się za mocny. Najbrutalniejszy film roku poniósł klęskę

Rozkład procentowy osób w odniesieniu do płci jasno wskazuje, kto jest zainteresowany "Wikingiem". Blisko 70 proc. weekendowej widowni w Stanach Zjednoczonych to mężczyźni, którzy, dodajmy, generalnie rzadziej chodzą w Ameryce do kina niż kobiety. Alexander Skarsgard – człowiek z nagim torsem – kiedyś Tarzan, dziś Wiking, nie zainteresował płci pięknej.