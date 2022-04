"Wiking". Rzeź i krzyki. Najbrutalniejszy film roku

Filmów i seriali o wikingach mieliśmy w tym wieku wiele, ale o większości z nich lepiej zapomnieć. Za to "Wiking" - tak jak wspaniały "Valhalla: mroczny wojownik" sprzed 13 lat - jest akurat jedną z tych produkcji, które zasługują na uznanie. Mimo wszystko nie nazwałbym go szczytowym osiągnięciem w kwestii tego, jak popkultura wykorzystuje mitologię nordycką do własnych celów. Tu palmę pierwszeństwa dzierży doskonała gra wideo "God of War" z 2018 r. Nie zmienia to faktu, że Eggers po raz trzeci z rzędu dostarczył imponujący film, który koniecznie trzeba zobaczyć w kinie. Teraz wiemy, że świetne opinie zagranicznych krytyków były uzasadnione.