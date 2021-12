Będzie się działo! Słynna piosenkarka zagra słowiańską wiedźmę, Skarsgard Wikinga

Co ciekawe, ową bliską nam postać zagra genialna islandzka piosenkarka Bjork. Warto przypomnieć, że artystka kiedyś wystąpiła w kilku filmach, a jeden z nich przyniósł jej Złotą Palma w Cannes oraz Oscara za najlepszą piosenkę. Mowa tu oczywiście o filmie "Tańcząc w ciemnościach" Larsa von Triera z 2000 r. Później Bjork pojawiła się jeszcze tylko w jednej produkcji "Drawing Restraint 9". Rola Słowiańskiej Wiedźmy to dla islandzkiej piosenkarki powrót do świata filmu po 15 latach przerwy.