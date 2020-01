Orły 2020: Start Przeglądu filmów kandydujących do Polskich Nagród Filmowych

Już 8 stycznia w warszawskim kinie Iluzjon Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, rozpocznie się Przegląd filmów kandydujących do Polskich Nagród Filmowych Orły 2020.

Będzie to niepowtarzalna okazja do spotkań z twórcami i zobaczenia blisko siedemdziesięciu polskich produkcji fabularnych, które ubiegać się będą o nagrody Polskiej Akademii Filmowej. Do 31 stycznia w dwóch salach Iluzjonu czeka widzów prawdziwa uczta z udziałem osobowości polskiego filmu – reżyserów, aktorów scenarzystów, producentów – słowem ludzi kina. Pokazy filmów fabularnych, dokumentów i po raz pierwszy również seriali oraz czterdzieści pięć spotkań i dyskusji z twórcami najgłośniejszych polskich produkcji filmowych ubiegłego roku.