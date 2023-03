Orły 2023. Tak wyglądało tegoroczne święto rodzimego kina

Jubileuszowa, 25. gala rozdania Orłów przechodzi do historii. Wśród znakomitych filmowców nagrodzeni zostali również aktorzy za swoje wybitne kreacje - w tym roku statuetki powędrowały do Doroty Pomykały, Marii Pakulnis, Andrzeja Seweryna i Dawida Ogrodnika. Galę zdominował nasz oscarowy kandydat, czyli "IO" Jerzego Skolimowskiego - film, który zdobył najwięcej nagród. Filmowcy podkreślali jednak, że nie są ważne same statuetki, a spotkanie środowiska i święto kina. Niewątpliwie, radosna, podniosła atmosfera udzieliła się wszystkim. Zobaczcie, co działo się w Teatrze Polskim.