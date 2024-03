Paulina Gałązka wychowała się w ubóstwie. Nosiła ciuchy po kuzynach

- Mama wyrzekła się artystycznej drogi, choć miała piękny głos. Zaproponowano jej, by została wokalistką w zespole, ale w tamtych czasach na wsi źle się to kojarzyło. Babcia poradziła jej, by poszła do technikum technologii żywności. I tak trafiła do [...] fabryki tytoniu. Ostatnio znalazłam paczki po papierosach Karo z tamtych czasów, a na nich wiersze, które pisała na opakowaniach. Nie czuć, by była wtedy szczęśliwa. Taka historia dziewczyny ze wsi, która trafiła do miasta. Przytłaczające poczucie samotności - zauważyła Paulina Gałązka.