Polski przebój kinach - "Fuks 2". Nikt na niego nie czekał? Nieprawda

Oczywiście "Fuks 2" w historii polskiej kinematografii nie zapisze się złotymi zgłoskami, ale ogląda się go naprawdę nieźle, zwłaszcza jeśli wcześniej zapoznamy się na przykład z ostatnim hitem Netfliksa – "Skok w przestworzach". "Jestem ciekawy, jak odbiorą to młodzi ludzie. Moje pokolenie ma oczywiście wielki sentyment zarówno do tego tytułu, jak i do całego gatunku - moje pierwsze filmy to była "gangsterka na wesoło". W latach 90. młode pokolenie się tym zachłysnęło. Ryzykowne jest wchodzenie dziś do tej samej rzeki, zobaczymy, czy to się uda." - powiedział Maciej Stuhr w wywiadzie dla WP.