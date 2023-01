Po 84 latach zamykają kino. "Drastyczny wzrost kosztów utrzymania"

- Zmusza nas do tego drastyczny wzrost cen nie tylko energii i gazu (wzrost opłaty za gaz z 4 do 12 tysięcy, a prądu z 7 do 28 tysięcy), ale również wody, wywozu śmieci, opłat związanych z ZUS-em. Do tego wzrost cen ryb i podstawowych produktów używanych w restauracji o 50-80 procent. Niektóre produkty nawet o 100. Przestaje się to kalkulować - tłumaczył w TVN24 swoją decyzję Adam Wasylew, właściciel "Sardynki".