"Polityka" zniszczyła Patryka Vegę

To jest sądny miesiąc dla gwiazd polskiego show-biznesu. Przed tygodniem w kinach poległ film o królu disco polo Zenonie Martyniuku, teraz zaś podobny los spotkał produkcję mistrza filmowej komercji Patryka Vegi. Czy porażka "Bad Boy" jest pokłosiem złych opinii o "Polityce"?

Najnowszy film Patryka Vegi "Bad Boy" w czasie premierowego weekendu zgromadził w salach kinowych jedynie 155,6 tys. osób. Do czego porównać ten wynik…? Do poprzednich filmów tego reżysera czy do wywołanego wcześniej "Zenka"? W obu przypadkach porównanie wypada bardzo, ale to bardzo niekorzystnie dla najnowszej produkcji Patryka Vegi.