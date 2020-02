Patryk Vega broni "Polityki": "Avengersi" robią gorszą statystykę

Patryk Vega był porannym gościem Radia Zet. Nie sądził jednak, że stanie się celem ataku dziennikarki, która ewidentnie z niego drwiła.

Jakiś czas temu w mediach pojawił się wywiad Patryka Vegi o "Polityce". Reżyser za niego przepraszał i twierdził, że nie miał prawa go zrobić. Na wyborach był w życiu dwukrotnie, a przedstawiona przez niego wersja funkcjonowania polskiej władzy mogła kogoś urazić. Patryk Vega musiał się przed dziennikarką tłumaczyć, dlaczego nabija fanów w butelkę. Bo przecież skoro twierdzi, że nic o polityce nie wie, to dlaczego nakręcił o niej film? "Polityka" (zdaniem dziennikarki) okazała się niewypałem, a film o prezydencie, który mieliśmy w najbliższym czasie otrzymać, nie powstanie.

- To nie miał być film o prezydencie stricte, lecz o wyborach prezydenckich. To była zwykła kaczka dziennikarska - powiedział Vega, jednocześnie stając w obronie "Polityki":

- Film do tej pory obejrzało 1,9 mln osób. "Avengersi" robią w kinie gorszą statystykę, a to filmy z wielomilionowym nakładem. Moim zdaniem wynik jest kapitalny - powiedział z dumą, jednocześnie twierdząc, że "Polityka" najwyraźniej była nie w smak tym na górze.

To, czego z pewnością nie można zarzucić Patrykowi Vedze, to lenistwo. Przypomnijmy, że w najbliższych dniach na ekran wejdzie jego kolejny film "Bad Boy", a we wrześniu otrzymamy kolejny. Reżyser zapowiedział, że opowie on o "grubszej" aferze. O wiele "grubszej" niż wszystkie, które znamy. Premiera przewidziana jest na jesień.