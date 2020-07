Polskie kina wracają do życia. Jak się odnajdą w nowej rzeczywistości?

Podczas minionego weekendu frekwencja w polskich kinach sięgnęła 104 tys. widzów. I to jest już wynik, który zbliża nas do normalności. W poprzednich siedmiu tygodniach, czyli od momentu zniesienia lockdownu sytuacja w kinach była wręcz dramatyczna. Sale świeciły pustkami, z braku widzów seanse były odwoływane jeden po drugim, a frekwencja zamiast sukcesywnie z tygodnia na tydzień rosnąć (choćby w niewielkim stopniu), sinusoidalnie "szurała po dnie". Jej największy pik to niespełna 40 tys. widzów uzyskany w czasie drugiego weekendu lipca. Porównując do tych "osiągnięć" można pomyśleć, że frekwencja w kinach nam wystrzeliła. Jest w tym trochę prawdy, choć to raczej przebudzenie się z letargu niż powrót do szczytowej formy.