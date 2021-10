"Poroże": będziecie się krzywić. To jeden z najobrzydliwszych horrorów

Uspokajam, że "Poroże" to jednak nie horror o wilkołaku. Na szczęście. W tym przypadku stwór, które sieje postrach w miasteczku, to o wiele bardziej przerażający antagonista. W jakimś stopniu przypomina też to, co widzieliśmy w niedocenianym horrorze Netflixa "Rytuał". Oba filmy łączy też fakt, że ich reżyserzy nie śpieszą się zbytnio z akcją – narracja jest dość letargiczna, co może momentami przeszkadzać.