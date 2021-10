"Halloween zabija". Będziecie zasłaniać oczy ze strachu

Strzelano do niego, spadał z wysokości, przeszywano go bodaj wszystkim, co ostre i przygniatano rozmaitym złomem, a raz nawet — choć na niby — odcięto mu głowę. Chyba tylko nie łamano go jeszcze na kole, ale byliśmy już świadkami, lekko licząc, bez mała tysiąca i jednej śmierci Michaela Myersa.