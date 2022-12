Powrócił po 40 latach. Seanse wyprzedane. Zabrakło biletów

Przypomnijmy, że Conan zrodził się w wyobraźni Roberta E. Howarda niemal sto lat temu. Po raz pierwszy barbarzyńca z Cymerii pojawił się w grudniowym wydaniu miesięcznika "Weird Tales" w 1932 roku, w opowiadaniu "The Phoenix of the Sword". Zainteresowanie czytelników Conanem było tak duże, że Howard w ciągu zaledwie czterech lat (pisarz zmarł w 1936 roku) stworzył siedemnaście opowieści z tym bohaterem. Nie były to wybitne działa literatury popularnej, ale miały swój wyjątkowy urok i rozmach. W krótkim czasie Howard zbudował oryginalne tło wydarzeń, świat fantasy sprzed 12 tysięcy lat.