Syn gwiazdy imponuje posturą. Jego ojciec taki przystojny nie był

W przeciwieństwie do dwóch synów z małżeństwa z Marią Shriver, Joseph Baena ma najwięcej samozaparcia i wytrwałości, aby podążać śladem ojca i budować masę mięśniową. Być może jest także najbardziej do tego predysponowany genetycznie. Wyraźnie widać, że charakteryzuje się największym podobieństwem do Arnolda. Jego fani w mediach społecznościowych dodają przy tym, że jest przystojniejszy od swojego ojca.