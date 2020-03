"Prawda": być aktorką czy matką? Oto jest pytanie

Japoński reżyser Hirokazu Koreeda konsekwentnie, od wielu lat, opowiada w swoich filmach o relacjach rodzinnych. W francuskojęzycznym debiucie "Prawda" po raz pierwszy skupia się na rodzinie z wyższych sfer i zastanawia się, czy wybitnym artystom można wybaczyć draństwa w życiu prywatnym.



Choć "Prawda" porusza temat skomplikowanych relacji i emocji, trudnych do rozszyfrowania przez samych bohaterów, nie ma w nim wrzasku ani szarży typowych dla zachodniego kina. Momentami wydaje się to nierealne, aby słysząc z ust córki i matki ostre słowa, nie zareagować krzykiem, trzaśnięciem drzwiami, wielką dramą. U Japończyka jest to możliwe, bo każda z postaci zdaje sobie sprawę, że odgrywa w życiu kilka ról i nie w każdej z nich są krystalicznie uczciwi.

Niewątpliwie kluczowym wątkiem jest stosunek cenionej aktorki do rodziny i sztuki. Fabienne bez cienia zażenowania przyznaje, że woli być złą matką, ale za to dobrą aktorką, bo tylko publiczność jest w stanie jej wszystko wybaczyć. Jednak nie kryje się za tym wielkie umiłowanie do kina, a spora doza egocentryzmu, co potwierdza, gdy na pytanie "kochasz siebie czy filmy?" odpowiada: "kocham filmy, w którym gram".