"Przeminęło z wiatrem" wróci na HBO w zmienionej formie

Zamieszki w USA przeniosły się nie tylko na ulice miast w różnych zakątkach globu, ale także do świata filmu i telewizji . Serial dokumentalny "Cops" (o pracy amerykańskich policjantów) zniknął z anteny po 31 latach, to samo spotkało "Małą Brytanię" czy " Przeminęło z wiatrem ". Największy hit kasowy wszech czasów (po uwzględnieniu inflacji) i zdobywca 8 Oscarów został usunięty z HBO Max. Ale wróci. Pod jednym warunkiem.

- Dla mnie jest to szansa na zastanowienie się, czego klasyczne filmy mogą nas nauczyć. Właśnie teraz ludzie sięgają po filmy, by reedukować się w temacie rasizmu. Na Amazonie najlepiej sprzedające się książki to te o antyrasizmie i rasowej nierówności – mówiła Stewart (na zdjęciu).