"Indiana Jones" już pokonany. Przegrał z filmem za 16 mln dolarów

"Naznaczony: Czerwone drzwi" to, podobnie jak w przypadku "Artefaktu przeznaczenia", piąta część filmowej serii. Jej rodowodów sięga 2010 roku. Aby namówić gwiazdę cyklu Patricka Wilsona do zagrania w jej kolejnej odsłonie, zaproponowano mu także stanowisko reżysera. Ten pierwszy raz, całkiem w sumie udany (film może i słaby, ale przebój), Wilson ma już więc za sobą. Na dodatek, do spółki ze szwedzkim zespołem Ghost, wykonał utwór, który możemy usłyszeć na napisach końcowych.